СМИ: Игорь Стрелков отправится на СВО

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выйдет из колонии и отправится в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, защите Стрелкова удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, что позволило заменить лишение свободы на службу в зоне СВО.

«Фактически этот вопрос уже решён, остался лишь ряд формальностей», - говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».