Днем в пятницу, 6 сентября, в парке «Россия - Моя история» объявили эвакуацию из-за сообщения о минировании. Об этом рассказала «Мойка 78» со ссылкой на соцсети очевидцев.

По данным издания, из парка вывели несколько сотен посетителей, также были эвакуированы сотрудники. По предварительной информации, сообщение о минировании поступило администрации музея.

Ранее СМИ сообщили, что в Петербурге эвакуировали посетителей выставки «Мой Петербург» из-за анонимного звонка о взрывчатке. По данным «Московского комсомольца», эвакуированы были около 900 человек.

Сообщалось, что к зданию, где проходит выставка, прибыли оперативные службы. После проверки помещений выяснилось, что сообщение было ложным.