В Московской области эвакуировали гипермаркет

Посетителей и сотрудников гипермаркета "Глобус" в городе Щелково, который находится в Московской области, попросили покинуть здание в рамках эвакуации. Об этом сообщается в Telegram-канале "Осторожно, Москва".

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Материал дополнен двумя видео с места событий, которые сняли очевидцы. На кадрах видно, что на парковке перед магазином стоят несколько полицейских и пожарных машин.

"Причина эвакуации — сообщение о минировании", — говорится в публикации.

Иные подробности пока не уточняются.

29 августа в Санкт-Петербурге объявили эвакуацию в торговом центре (ТЦ) "Июнь". Тогда же к магазину прибыли машины МЧС РФ, но причины произошедшего не раскрывались.

10 августа в российской столице эвакуировали торговый комплекс "Мега Химки". По громкой связи посетителям и сотрудникам ТЦ сообщили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам. Но уже через 25 минут "Мега Химки" продолжили работу в штатном режиме. При этом в пресс-службе магазина "Газете.Ru" рассказали, что эвакуацию объявили из-за срабатывания в здании сигнализации.