Мужчина убил сотрудника АЗС в Москве

Мужчина избил сотрудника АЗС в проезде завода «Серп и Молот» в Москве. В результате происшествия пострадавший скончался на месте.

Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 6 сентября, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Рано утром в проезде завода «Серп и Молот» произошел словесный конфликт между сотрудником АЗС и прохожим, переросший в драку. В результате работник автозаправки 1959 года рождения скончался на месте, — рассказала Нефедова.

Силовикам удалось установить личность нападавшего. Прокуратура поставила расследование уголовного дела на контроль.

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