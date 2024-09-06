Близкие и неравнодушные тагильчане пришли на церемонию прощания с 11-летней Настей, которую изнасиловал и убил пьяный уголовник. Церемония проходит в местном храме, организацию похорон взяли на себя благотворители.

Первым в храм вошел отец убитой девочки, которому заочно предлагали помощь многие комментаторы в свердловских сетях, но и при личном общении он отказывается от денег и прочих материальных проявлений человеческого участия. В стороне не осталась администрация Дзержинского района – по крайне мере, они взяли на себя оплату похорон.

Градообразующий «Уралвагонзавод» дал транспорт для процессии. Проводит церемонию профессиональное ритуальное агентство «Успение».

Отец погибшей Насти из Нижнего Тагила пригрозил задушить убийцу собственными руками

Сбор средств на похороны убитой 11-летней школьницы объединил усилия множества благотворительных организаций и неравнодушных жителей Нижнего Тагила, стремящихся сделать этот тяжелый момент менее тяжелым для семьи потерпевшей. Благотворительный фонд «Путь от сердца к сердцу», вместе со школой, в которой училась девочка, а также её близкими, слаженно объединили свои усилия для того, чтобы собрать необходимые финансовые средства. Эти средства будут целенаправленно использованы для организации поминального обеда после похорон, а также для проведения мероприятий на 40-й день после ее трагической гибели. Кроме того, собранные деньги пойдут на установку памятника в честь девочки.

Тело ребенка привезли в закрытом белом гробу. Похоронят рядом с матерью, которая умерла от рака около двух месяцев назад.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что убийца девочки не стал просить прощения у отца.