На территории 10-го государственного подшипникового завода (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

По информации канала, на территории завода произошел взрыв. После этого с предприятия пошел густой черный дым.

На опубликованных кадрах показано, что на территории ГПЗ-10 начался пожар. Пламя поднимается выше забора.

Официальной информации на текущий момент не поступало.

Другой пожар произошел накануне вечером на территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области. К ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчетов. Площадь огня составила 2 тыс. квадратных метров. На место инцидента приехал врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

В этот же день пожар ликвидировали. Информации о пострадавших и причинах возгорания не поступало.