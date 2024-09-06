Против Максаковой* возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, возбудили в отношении оперной певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) после ее призывов к спонсированию Вооруженных сил Украины.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Причиной возбуждения уголовного дела стало размещенное ею на портале YouTube видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ. В случае признания виновной ей грозит до шести лет лишения свободы.

Минюст РФ внес певицу в список иноагентов в мае 2023 года. В настоящее время она проживает за пределами России.

*Признана в РФ иноагентом