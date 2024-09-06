Жительницу Подмосковья задержали после нападения на журналиста «Известий»

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнюю жительницу Ленинского городского округа, подозреваемую в нападении на журналиста мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия».

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, подозреваемой в хулиганстве, а также воспрепятствовании законной деятельности сотрудника МИЦ «Известия» с применением насилия (ч. 2 ст. 213, ч. 3 ст. 144 УК РФ). По данным следствия, 4 сентября 2024 года в подъезде одного из жилых домов Ленинского городского округа журналист МИЦ «Известия» осуществлял съемку по редакционному заданию, связанному с фиксацией противоправных действий местной жительницы, которая регулярно нарушает общественный порядок и вступает в конфликты с соседями. В свою очередь, подозреваемая, будучи недовольной действиями со стороны журналиста, накинулась на него, применив физическую силу», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что злоумышленница была задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.