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Грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Сортировочная-Московская в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины инцидента уточняются.

В начале сентября подобный инцидент случился в Забайкальском крае, где шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская. По предварительным данным ведомства, 3 сентября около 9:00 по местному времени (3:00 мск) на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, сошли шесть вагонов грузового поезда, груженых углем.

При этом движение поездов не приостанавливали. Также в инциденте никто не пострадал. На месте инцидента ведут восстановительные работы.

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