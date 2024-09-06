В США арестовали отца ученика, устроившего стрельбу в школе Джорджии

Власти США арестовали Колина Грея, отца 14-летнего Колта Грея, устроившего стрельбу в школе американского города Уиндер (штат Джорджия).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бюро расследований штата (GBI).

"Совместно с окружным прокурором Брэдом Смитом GBI арестовало 54-летнего Колина Грея в связи со стрельбой в средней школе "Апалачи". Колин приходится отцом Колту Грею", - сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что отцу подростка инкриминируют четыре эпизода непредумышленного убийства, два эпизода убийства второй степени и восемь эпизодов жестокого обращения с детьми.

"Эти обвинения связаны с тем, что Грей сознательно разрешал своему сыну владеть оружием", - пояснил глава GBI Крис Хоузи в ходе пресс-конференции.

Агентство Reuters называет арест отца преступника "редким случаем".

4 сентября в результате стрельбы в средней школе в американском городе Уиндер погибли четыре человека - два учителя и два ученика. Еще девять человек были госпитализированы. Огонь открыл 14-летний Колт Грей, который также учится в этом заведении. Расследование инцидента продолжается, но Бюро расследований штата уже заявило, что Грею предъявили обвинения в убийстве, его будут судить как совершеннолетнего.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Джорджии и призвал покончить с "эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия" в стране.