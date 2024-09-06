Названа причина мощного пожара под Тулой

Причиной пожара в промышленном здании в городе Узловая (Тульская область) стало возгорание теплоносителя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятии АО «Пластик».

Пожар в здании начался вечером 5 сентября. В МЧС заявили, что площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд с шестьюдесятью тоннами воды.

Первоначально сообщалось, что на территории производственной площадки загорелись емкости с машинным маслом. В управлении МЧС по Тульской области отмечали, что пожар произошел на складе, где хранились моторные масла.

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В АО «Пластик» позже уточнили, что предприятие работает в штатном режиме. В компании рассказали, что пожар, произошедший на территории технопарка «Пластик», не затронул мощности химического завода.

По данным АО «Пластик», возгорание возникло в помещении одного из арендаторов технопарка - ООО «Научно-производственная компания «Полиэстер». Представители предприятия заявили, что после завершения рабочей смены там загорелся теплоноситель. Сотрудников в этот момент в цехах не было, никто не пострадал.