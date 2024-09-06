Врио губернатора Тульской области прибыл на место крупного пожара

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев приехал на место пожара в Узловском районе. Здесь произошло возгорание на складе, огонь охватил площадь в размере 2 тыс. кв. м.

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Как указал в своём Telegram глава региона, на месте происшествия работают более 20 пожарных расчетов.

«Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара под контролем», — написал он.

Миляев также отметил, что, по имеющимся данным, пострадавших в результате происшествия нет.

«Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет», — добавил он.

Ранее в МЧС России заявили о серьёзном пожаре на складе в Тульской области. Ситуацию осложняет то, что внутри здания находятся бочки с моторным маслом.