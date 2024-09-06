Один из пострадавших в «Крокусе» до сих пор остается в больнице

Как минимум один из пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в марте продолжает проходить лечение, рассказал РИА Новости замдиректора по науке и инновационным технологиям НМИЦ хирургии имени Вишневского, кардиохирург Баграт Алекян.

По его словам, в центр поступили два пострадавших от террористической атаки.

«Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке», — уточнил Алекян.

Врач заверил, что сейчас ничего не угрожает жизни пострадавшего. Других подробностей о его состоянии Алекян не привел.

Вечером 22 марта группа террористов открыла огонь по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных мужчин перед выступлением группы «Пикник» напали на посетителей в фойе, затем продолжили атаку в концертном зале и подожгли здание. В результате теракта погибли не менее 145 человек, из них шестеро детей.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Кроме Хамидова обвинения предъявили М. и У. Солиевым, З. Исмоилову и Ш. Гадоеву. Им вменяют незаконный оборот оружия, взрывчатки, а также участие в террористической организации. Они пробудут в СИЗО до 1 декабря.