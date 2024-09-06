В Тульской области ликвидировали открытое горение в цеху

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании цеха в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

В Тульской области произошел крупный пожар на заводе «Пластик»

По данным ведомства, распространения огня на соседние производственные здания удалось не допустить. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе завода "Пластик". Врио губернатора Дмитрий Миляев информировал, что возгорание локализовано на площади 2 тыс. кв. м. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на месте пожара нет.