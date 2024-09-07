Напавший на пенсионерку Тепляков прокомментировал инцидент

Отец Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал конфликт с пенсионеркой, которая пожаловалась на него за избиение. Об этом стало известно в субботу, 7 сентября.

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— Насколько я слышал, очень сильно не любит многодетные семьи просто за то, что у них есть дети, — заявил Тепляков.

По его словам, женщина следила за семьей давно, она сама виновата в том, что случилось. Тепляков сообщил, что избитая пенсионерка критиковала его детей. Он добавил, что никакого избиения не было, это все фейки, пишет телеканал РЕН ТВ.

Об инциденте стало известно 5 сентября. По словам пострадавшей, Тепляков набросился на нее с кулаками, а позже, повалив на землю, стал пинать ногами, о чем также попросил своих детей. С прибывшими на место правоохранителями мужчина также начал препираться. Позже пенсионерка обратилась в травмпункт.

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