В Карелии арестовали подозреваемого в отравлении более 80 человек шаурмой

Пресс-служба СУ СК по Республике Карелия сообщила, что местные полицейские арестовали индивидуального предпринимателя, из-за шаурмы которого отравились более 80 человек.

Отмечается, что задержанный был заключен под стражу. Срок ареста составляет 2 месяца.

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сказано в сообщении.

Напомним, что массовое отравление произошло в города Сегежи. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — «сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».