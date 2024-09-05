Площадь крупного пожара в Тульской области на заводе «Пластик» в городе Узловом выросла с одной до двух тысяч квадратных метров, сообщает в официальном Telegram-канале МЧС России. На месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники.

Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом, — говорится в публикации.

Причины пожара пока неизвестны. Информации о пострадавших до сих пор нет. Ранее сообщалось, что пламенем охвачен строящийся цех. Дым от пожара высоко поднимался в небо.

До этого пожар площадью 500 квадратных метров произошел на территории предприятия в Рязани. Вспыхнуло строение и битум на открытой площадке. На место происшествия прибыли 35 человек и 10 единиц техники для тушения огня. Пожар был локализован, поэтому дальнейшего распространения не произошло.

В Тульской области вспыхнул крупный пожар на заводе

Ранее сотрудники экстренных служб полностью потушили возгорание в Пролетарске Ростовской области, где огонь охватил склады с топливом. Источник в оперативных службах уточнил, что пожар вспыхнул в результате падения обломков сбитого беспилотника, его площадь достигала 10 тысяч квадратных метров.

Накануне, 4 сентября, стало известно, что в Дмитровском городском округе Подмосковья пятилетний мальчик Гордей помог потушить огонь. Ребенок увидел пожар на участке частного дома в Подмосковье и сообщил об этом спасателям.