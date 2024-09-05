Военкора попытались взорвать в ЛНР с помощью букета

В Луганской Народной Республике произошло покушение на военного корреспондента добровольческого отряда «Небесные воины» и оператора БПЛА из Сургута Ксению Скутину, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

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Согласно опубликованной информации, примерно неделю назад Ксения переехала в новую квартиру, о местоположении которой знали только её близкие. На следующий день ей неожиданно принесли ведро цветов и оставили его у двери.

Заподозрив неладное, Скутина не тронула букет и вызвала саперов. Спустя время, она рассказала, что ей подложили взрывное устройство, замаскированное под цветы. Она надела бронежилет, сняла матрас с кровати, закрылась на балконе и позвонила саперам. Это и помогло Ксении пережить покушение и избежать смерти.

По прибытии саперы обнаружили в ведре самодельную бомбу среди цветов.

«Никогда не поднимайте и не трогайте то, что вам приносят», - подытожила журналистка.

За время своей службы в ВС РФ военный корреспондент с позывным «Пресса» получила три ордена и две медали. В предстоящее воскресенье ей вручат еще один орден Мужества.