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Воронежскую воспитательницу обвинили в избиении девочки, пришедшей из детсада с гематомами

В Воронеже воспитательницу детсада обвинили в избиении девочки, отказавшейся спать в тихий час. Об этом сообщает «Блокнот».

В Воронеже воспитательницу обвинили в избиении девочки из-за отказа спать
© Газета.Ru

По информации издания, инцидент произошел 3 сентября в Коминтерновском районе. Воспитанница детсада вернулась домой с гематомами на теле и рассказала родителям, что воспитатель избила ее за отказ от дневного сна.

Мать девочки написала заявление на имя заведующей детсадом с просьбой уволить педагога и рассказала о синяках на теле ее дочери. Сообщается, что в травмпункте у ребенка диагностировали ушиб нижней части спины и таза.

В результате матери девочки не удалось добиться решения проблемы в детсаду. Женщина написала заявление в районные прокуратуру и отдел образования.

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