Альпинисты спасли утку во время покорения Эльбруса

Во время своего восхождения на Эльбрус альпинисты обнаружили потерявшуюся утку, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Птица застряла на горе из-за грозы и не смогла самостоятельно улететь. Скалолазы вызволили ее из снега и отогрели.

Вернувшись на землю, утку доставили в приют для животных, где ее постепенно восстановили. От горных приключений и заботы альпинистов птица долго не могла прийти в себя. Позднее ее выпустили на свободу у пруда в Терсколе.

Ранее в Чегемском ущелье недалеко от Эльбруса разбился парапланерист. По данным МЧС, сообщение о жесткой посадке мужчины поступило 23 июля. На поиски выдвинулись 10 спасателей, которые спустя время обнаружили бездыханное тело.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии начались поиски пропавшей туристической группы из 12 человек, которая вышла на маршрут 20 июля. Среди заблудившихся числятся 10 детей, возраст которых находится в диапазоне от 14 до 17 лет. Позднее телеканал РЕН ТВ сообщил, что туристов нашли.

В Краснодарском крае тем временем нашли тело 32-летней туристки из Санкт-Петербурга, которая пропала 11 июля. Известно, что вечером того дня она вместе с подругами отправилась на прогулку на сапборде, их унесло в море сильным течением. В итоге двум девушкам удалось спастись.