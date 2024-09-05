Продюсера «Вия» Петрухина задержали за посредничество во взятке

Следователи задержали режиссера и кинопродюсера Алексея Петрухина по делу о посредничестве во взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

© kino-teatr.ru

"Петрухин задержан, ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке", - сказал собеседник агентства. Как сказано на сайте Замоскворецкого суда Москвы, Петрухину уже избрана мера пресечения. "Петрухину А. А., обвиняемому по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится на сайте учреждения. Подробности не приводятся.

Петрухин продюсировал художественный фильм "Вий". Он также возглавляет компанию "Русская фильм группа", которая организовывала съемку фильма "Тайна печати дракона" с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Организация получила на эти цели порядка 300 млн рублей. Несколько лет назад "Фонд кино" потребовал от Петрухина и его компании вернуть эти деньги из-за провала картины в прокате.