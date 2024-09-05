Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на востоке Москвы

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По данным следствия, 4 сентября 2024 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома на ул. Саянская, на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес не менее одного ножевого ранения ранее знакомому мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские и дактилоскопические. Подозреваемый задержан. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ведется следствие.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 4 сентября в квартире на ул. Саянская был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.