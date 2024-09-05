Неизвестные проникли на территорию цирка в Москве

Росгвардейцы задержали компанию молодых людей, которые незаконно проникли на территорию охраняемого цирка на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"На юго-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве задержали компанию молодых людей, которая проникла на территорию охраняемого цирка", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, патрулирующему территорию экипажу Росгвардии поступил сигнал тревоги из цирка на проспекте Вернадского. К прибывшим росгвардейцам обратился охранник и пояснил, что по камерам видеонаблюдения он заметил троих человек, проникших на территорию. Нарушителями оказались москвичи в возрасте от 23 до 27 лет. Во время разговора они пояснили, что пробрались в цирк ради острых ощущений. Для дальнейшего разбирательства молодых людей передали сотрудникам полиции.