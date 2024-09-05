В центре Киеве прогремел мощный взрыв

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

Уточняется, что звук взрыва был зафиксирован в Дарницком районе Киева.

При этом, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушной тревоги в Киевской области нет. Сигнал звучит в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и подконтрольной Украине Запорожской области.

Других подробностей произошедшего пока нет.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.