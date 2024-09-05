Роспотребнадзор назвал причину отравления десятков человек в Москве

Причиной отравления 29 человек в Москве стала некачественная шаурма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Там напомнили, что в период с 15 по 26 июля было зафиксировано 29 случаев пищевого отравления. Все пострадавшие приобретали продукцию в предприятии общественного питания «Шаурма» на Дмитровском шоссе в доме №157.

«Было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении лица, осуществляющего деятельность по данному адресу, установлена причинно-следственная связь между деятельностью предприятия и случаями отравлений», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии было зафиксировано свыше 200 случаев кишечной инфекции. Предполагается, что причиной вспышки могла стать водопроводная вода.