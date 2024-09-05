На станции метро в Москве произошла драка

Полиция Москвы задержала двух иностранцев, которые избили своего знакомого на станции метро «Деловой центр». Об этом рассказали в ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что были задержаны уроженцы Юго-Западной Азии 23 и 25 лет. Пострадавшим также оказался их соотечественник. Согласно предварительной информации, знакомые уже долгое время находились в ситуации конфликта, который в итоге перерос в рукоприкладство. В какой-то момент задержанные стали избивать своего знакомого, нанеся ему множественные удары в голову и тело. После этого мужчины скрылись с места событий.

Пострадавший обратился в больницу и отделение полиции, после чего злоумышленников задержали. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 35 и ст. 116 УК РФ — «Побои». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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