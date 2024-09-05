Суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Попова

Суд наложил арест на Загородный дом и подсобные строения бывшего замминистра обороны Павла Попова. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова: загородного дома и подсобных строений, — сообщили в официальном Telegram-канале СКР.

Кроме этого суд арестовал автомобили и мотоцикл, которые принадлежат заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову. Он также является фигурантом уголовного дела.

Ранее Попова обвинили в мошенничестве на 30 миллионов рублей. По данным следствия, он присвоил себе деньги, которые выделялись на обслуживание парка «Патриот». Задержали бывшего замминистра обороны 29 августа. Он пробудет под стражей до 29 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аресты силовиков из Минобороны планомерной работой.