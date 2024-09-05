СК завел дело на девушку, которая мешала гимном Украины соседям в Москве

Следственный комитет России завел уголовное дело на девушку, за нападение на журналиста. Корреспондент приехал к квартире подозреваемой, на которую жаловались соседи за беспорядок и громкое прослушивание гимна Украины. Об этом сообщил РЕН ТВ.

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— На агрессивную жительницу Подмосковья завели уголовное дело за нападение на корреспондента РЕН ТВ Павла Пономарева. По словам соседей, она приехала с Украины и сразу начала наводить "порядки". Сначала якобы на всю громкость включала украинский гимн, а потом принялась за уничтожение чужого имущества, — говорится в материале.

Девушка регулярно разбрасывала по подъезду остатки керамической плитки, бетонной крошки, старой мебели, осколки зеркал. Кроме этого приезжая с Украины часто выкидывала мусор в окно. Соседи утверждают, что попытки договориться и мирно жить не увенчались успехом.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на убийство военкора Евгения Поддубного. Кроме этого следователи проводят проверку по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста после атаки в Курской области.