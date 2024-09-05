Суд арестовал имущество генерала Попова

Суд наложил арест на имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, сообщили в Следственном комитете России. Речь о загородном доме и подсобных строениях, уточнили в ведомстве.

Судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова: загородного дома и подсобных строений, — говорится в сообщении.

Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

Также арестованы средства передвижения, принадлежащие заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову. Это иномарки и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».