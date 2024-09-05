Одноклассница расстрелявшего четверых человек подростка рассказала о его поведении

Одноклассница расстрелявшего четверых человек в одной из школ в американском штате Джорджия подростка рассказала о его поведении в день перед началом бойни.

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Ученица средней школы Апалачи, Лайела Сайарат, описала события, происшедшие перед стрельбой, когда она сидела рядом с подозреваемым Кольтом Греем на уроке алгебры. Она охарактеризовала его как тихого подростка, который часто прогуливал занятия. Утром перед стрельбой Грей извинился и вышел из класса, что никого не удивило.

Он покинул класс в 9:45, примерно за полчаса до сигнализации о тревоге. Когда он вернулся, его одноклассники заметили в его руках оружие. Затем, поняв, что дверь в класс ему не откроют, Грей открыл огонь в соседнем кабинете, в результате чего первой жертвой малолетнего стрелка стал 14-летний Мейсон Шермерхорн, который страдал аутизмом.

Шериф округа Барроу, Джад Смит, сообщил, что Грей сдался полиции при первой же встреч с представителями правоохранительных органов. Личности других жертв не раскрыты, и пока нет ясных указаний на то, что они были выбраны целенаправленно. Неизвестно также, как Грей завладел оружием. После ареста ему будут предъявлены обвинения в убийстве. Шериф уточнил, что подростка будут судить как взрослого человека.

Речь идет о трагедии в американском городе Уиндер, штат Джорджия. Там в старшей школе «Апалачи» произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Еще около 30 человек получили ранения. Об этом 4 сентября сообщил канал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.