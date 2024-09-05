Мошенники заставили женщину облить работника банка зеленкой в Ленобласти

Жительница Кировска под Санкт-Петербургом по указанию мошенников облила зеленкой сотрудника банка. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе МВД по Ленинградской области.

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Утром 4 сентября женщина зашла в отделение банка, подошла к одному из окон и облила работника раствором зеленки. На место срочно выехали правоохранители. В результате проверки стало известно, что виновницей оказалась 52-летняя местная жительница. В участке она призналась, что примерно месяц назад неизвестный позвонил ей и рассказал, что произошла утечка данных со всеми ее банковскими реквизитами и личной информацией. Для того, чтобы защитить деньги со счетов, мошенники предложили женщине оформить несколько кредитов, а позже «сохранить» полученную наличность в банковских ячейках на имя «надежных» лиц.

После этого жительнице Кировска предложили отомстить тем, кто «попытался украсть» ее деньги. Так женщина и оказалась с баночкой зеленки в отделении банка, передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.

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