Бывший замглавы МЧС стал фигурантом дела о мошенничестве

Бывший замглавы МЧС России Павел Барышев стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Уточняется, что Барышева подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Согласно версии следствия, с 2017 по 2019 год Барышев мог использовать подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. С помощью этих документов Барышев, как считают следователи, мог похитить трехкомнатную квартиру в Московском регионе.

Сейчас указанная квартира находится под арестом. Следствие оцениваете ее стоимость в более чем 20 миллионов рублей.

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