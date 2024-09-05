Стали известны новые подробности гибели МотоТани

Предположительный виновник трагической гибели в Турции российской мотоциклистки Татьяны Озолиной (МотоТаня) Онур Обут забрал видеокамеры с мотоцикла погибшей, по записям с которых можно было бы восстановить ход ДТП, пишет NGS55.Ru. Свидетель аварии, который предпочел остаться инкогнито, заявил, что после столкновения Обут подошел к мотоциклу и заявил, что камера с записью принадлежит ему.

Я нашел камеры, но они были чуть-чуть поврежденными. В течение 52 минут на ней шла запись, и она продолжалась. Тогда я подошел к Онуру, и он забрал камеру. Сказал, что [камера] принадлежит ему. Потом он остановил запись, удалил ее и положил камеру в карман, — отметил мужчина.

Впоследствии свидетель позвонил в полицию и все рассказал, узнав, что на месте происшествия не хватает одной из камер. Онур, по его словам, должен был передать камеры следователям, но не сделал этого.

Ранее сообщалось, что на мотоциклах в Турции ехали три человека: Озолина, ее друг Сергей и турецкий блогер Онур Обут. Сергей был чуть впереди, девушка и турок — сзади. В какой-то момент, увидев машину впереди, Татьяна начала притормаживать, а байкер сзади этого не заметил и немного боднул мотоцикл Озолиной, после чего она потеряла управление.

Блогер МотоТаня оставила символичный пост перед своей гибелью

Родственники Озолиной намерены доказать виновность Онура Обута в гибели россиянки. Родители байкера высказали мнение, что он не находился в больнице после ДТП. По их словам, блогер признался в том, что нанес себе травмы, чтобы выглядеть пострадавшим.