СК возбудил дело на москвича, напавшего на силовика в отделе полиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины на сотрудника правоохранительных органов в столичном полицейском участке. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе СК по Москве.

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— Фигурант, находясь в здании ОМВД России по району Лианозово города Москвы, отказываясь выполнять законные требования сотрудника полиции, применил насилие в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 2 сентября. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее мужчина напал на судебного пристава во время заседания. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Следователи направили ходатайство в суд.