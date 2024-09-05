Полицейские задержали мужчин, устроивших массовую драку в московском метро

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, которые избили своего знакомого сокурсника на станции московского метро «Деловой центр». Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— На фоне ранее возникшего конфликта двое молодых людей напали на своего знакомого сокурсника и нанесли ему множественные удары в область головы и тела, после чего скрылись, — сообщили на официальном сайте ведомства.

Полиции удалось оперативно задержать нападавших.

Пострадавший после произошедшего обратился в больницу с травмами различной степени. Силовики возбудили уголовное дело по статье о побоях, которые были совершены группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже и нарушении общественного порядка на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. В ходе конфликта нападавший применил перцовый баллончик.