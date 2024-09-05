Российского блогера объявили в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск блогера и военного аналитика Яна Матвеева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

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«Матвеев Ян Андреевич, 08.03.1990 года рождения», — значится в базе.

По какой именно статье разыскивается Матвеев, не раскрывается.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, розыск блогера может быть связан с уголовным делам о нарушении правил деятельности иноагента.

Минюст России внес Яна Матвеева в реестр иностранных агентов 5 мая 2023 года.