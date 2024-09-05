Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за странной надписи на двери туалета

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines экстренно сменил курс из-за странной надписи на двери туалета. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из Нью-Джерси в Техас утром в среду, 4 сентября. Во время полета один из бортпроводников заметил неразборчивую надпись на двери уборной, сделанную розовой ручкой.

«На борту бомба», — говорилось в тексте.

Из-за возможной угрозы взрыва самолет был перенаправлен в Пенсильванию.

Сотрудники ФБР допросили пассажиров, которые последними посещали туалет. Кроме того, они обыскали самолет, но не нашли розовую ручку, которой была сделана надпись.

Ранее правоохранители задержали летевшего из Иркутска в Москву пассажира из-за криков о бомбе в аэропорту. Инцидент произошел 22 августа с 55-летним жителем Курска. Уже при посадке в автобус он бросил на землю ручную кладь и заявил, что в ней находятся запрещенные предметы.