Полицейские задержали отца убитой в Нижнем Тагиле девочки

Отца девочки, которую нашли мертвой в Нижнем Тагиле, доставили в участок. Об этом сообщает 66.ru.

По данным источника, собираясь на следственный эксперимент, россиянин прихватил с собой нож и во время мероприятий напал на подозреваемого в убийстве его дочери. Родителя задержали.

"В отделении полиции он провел всю ночь, а наутро его отпустили", – сообщается в публикации.

Журналисты добавили, что вскоре предполагаемому убийце изберут меру пресечения, на заседание работников СМИ не пустили.

Тело 11-летней девочки нашли в подвале спустя несколько дней поисков, на ее шее обнаружили следы удушья. Ребенок пропал 31 августа, отец сразу же обратился в полицию и заявил, что дочь отпрашивалась у него погулять, но к оговоренному времени не вернулась.

Позвал на чай: появились подробности убийства 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле

Подозреваемым стал участник СВО. По словам местных жителей, после того, как ребенок пропал, мужчина уехал в зону спецоперации. Он уже был на фронте, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По словам соседей, он хорошо общался и с детьми, и со взрослыми.