СМИ рассказали о старых авто арестованного экс-сотрудника Минобороны

Бывший сотрудник Минобороны РФ Андрей Чекмазов, которого ранее арестовали по делу о взятке, в 2020 году владел автомобилями Mercedes-Benz E-Class 400 и BMW 320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию Чекмазова за 2020 год.

В декларации также был указан доход Чекмазова за год - он составлял 1,445 миллиона рублей. Также у него была задекларирована квартира площадью 53,8 квадратных метра в долевой собственности с женой. Кроме того, в декларации значилась квартира площадью 52 «квадрата», парковочное место и гаражи.

Ранее следователи сообщили об аресте Чекмазова, бывшего сотрудника Управления перспективных межвидовых исследований и спецпроектов Минобороны РФ. Его бывший заместитель Дмитрий Фомин был отправлен под домашний арест.

В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что в их деле идет речь о получении взятки на сумму более 7,7 миллиона рублей. По версии следователей, деньги были получены за «беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе».