Певца Рогожина чуть не обманули от лица губернатора Беглова

Солист группы «Форум» Сергей Рогожин рассказал, что чуть не стал жертвой мошенников, представившихся губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщает «МК».

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Рогожин состоит в предвыборном штабе Беглова и прекрасно знаком с губернатором. Певец отметил, что их общение проходит не через телефонный номер администрации, а через определенного человека, которого они оба знают.

Мошенники позвонили певцу по видеозвонку. На экране он увидел Беглова в своем кабинете, на фоне герба и флага России. «Губернатор» обратился к Рогожину по имени и отчеству и стал спрашивать, как его дела. Следом он заявил, что в администрацию города поступили документы, в которых музыкант является ключевой фигурой и попросил ждать связи с сотрудником.

«Меня насторожило уже одно это нарушение регламента, когда мне позвонили из администрации "У вас назначена видеоконференция на 17:00", а звонок — без 10 минут и я на пляже. Представьте себе ситуацию: сидит Александр Дмитриевич Беглов и записывает персональные видео для тысячи людей, каждый раз называя их по имени отчеству – очень топорная работа», — сказал Рогожин.

Схема у мошенников та же — запугивание якобы существующими отношениями с украинской армией, а после выманивание денег с намеками на возможное уголовное дело. Музыкант подчеркнул, что увидел «белые нитки» разыгранного мошенниками представления и раскусил аферистов.