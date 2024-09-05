Квартира загорелась в многоэтажке на севере Москвы

Загорелась квартира в многоэтажном дома на улице Клязьминская, 17. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в четверг, 5 сентября, источник в силовых структурах.

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— Пожар в жилом доме на улице Клязьминская, 17, — рассказал собеседник.

По данным МК, загорелась квартира на последнем этаже дома. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС России.

Ранее многоэтажный дом загорелся на юго-западе столицы. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание 4 сентября. На месте происшествия работали 28 спасателей и восемь пожарных машин. В результате произошедшего пострадавших не было.