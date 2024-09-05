Почти 30 человек отравились шаурмой в общепите в Москве

В Москве произошло массовое отравление шаурмой. Пострадали десятки человек.

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Сообщается, что с 15 по 26 июля было зафиксировано 29 случаев отравления шаурмой. Все пострадавшие ели в предприятии общественного питания "Шаурма" на Дмитровском шоссе.

В связи с произошедшим управление Роспотребнадзора по Москве провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Так, была установлена причинно-следственная связь между работой предприятия и случаями отравлений.

Ведомство советует всем пострадавшим обратиться в суд для подачи иска о возмещении вреда здоровью и морального вреда, передает РИА "Новости".