СМИ рассказали о пострадавшем от мошенников внуке актера Тараторкина

«Московский комсомолец» сообщил, что мошенники нанесли ущерб на сто тысяч рублей внуку актера Георгия Тараторкина («Преступление и наказание», «Не родись красивой»). По данным газеты, 23-летний молодой человек пострадал, пытаясь продать системный блок.

«МК» рассказал, что внук актера договорился о продаже системного блока с покупателем из Белоруссии. Молодой человек отправил блок в соседнюю страну через службу доставки.

Покупатель пообещал перечислить деньги при получении посылки. Однако оплата так и не поступила, а заказчик перестал отвечать на звонки. В службе доставки объяснили, что при отправке посылок в Белоруссию механизм наложенного платежа не действует. Внук актера обратился в полицию.

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Ранее СМИ рассказали, что помощницу и визажистку телеведущей Ляйсан Утяшевой обманули мошенники, выдававшие себя за представителей ГУМ. Сообщалось, что пострадавшим продали поддельную люксовую косметику на общую сумму более чем в сто тысяч рублей.