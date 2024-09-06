Мужчину арестовали за избиение до смерти сотрудника заправки в Лефортово

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в избиении до смерти сотрудника автозаправки в районе Лефортово, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). 6 сентября 2024 года в ходе драки обвиняемый нанес работнику автозаправки не менее двух ударов в область головы. Мужчина 1959 года рождения потерял равновесие, упал на асфальт и ударился головой. Он скончался на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант признал свою вину. Установление всех обстоятельств и привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.