Склад загорелся после падения беспилотника в белорусском Гомеле

Беспилотник, предположительно сбитый в небе над Гомелем, попал в склад на окраине города, после чего в здании начался пожар. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

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По данным ведомства, инцидент произошел в здании по 8-му переулку Ильича.

— В результате падения предположительно сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле, — говорится в сообщении.

Пожар был оперативно ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал. В результате атаки было повреждено пять квадратных метров кровли склада, пишет РБК.

5 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии.

Атака, о которой идет речь, произошла в ночь с 4 на 5 сентября. По словам жителей Гомеля, неизвестный предмет взорвался в небе над городом. Было слышно два громких хлопка за чертой города.

Позже Министерство обороны Республики Беларусь подтвердило факт нарушения воздушного пространства страны со стороны Украины.