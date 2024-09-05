Женщина утопила в унитазе новорожденную дочь в Астраханской области

В Астраханской области местную жительницу заподозрили в убийстве новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело.

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Инцидент случился в селе Солянка Наримановского района. По версии следствия, там женщина никому не сообщала о своей беременности и не состояла на учете у врача.

Днем 21 августа она родила здоровую девочку. После этого она оставила ребенка в унитазе. По итогу он захлебнулся.

В связи с произошедшим в отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. На данный момент ведется расследование, сообщает СУ СК России по Астраханской области.