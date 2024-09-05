Три участника выпали со второго этажа во время прохождения квеста в Башкирии

Три участника квеста случайно упали с первого этажа во время прохождения «Проект-фобии» в Башкирии. Актер загнал их в угол к окну, запугав электрошокером. Испуганные студенты прислонились к стеклу, и рама выпала. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил Telegram-канал «Shot ПРОВЕРКА».

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По предварительной информации, ЧП с хоррор-квестом произошло 31 августа в Стерлитамаке. По словам пострадавших, актер настолько сильно вжился в роль, что не рассчитал габариты самих участников.

Пострадавшие выпали из окна и получили серьезные травмы: у двоих из них сломана рука, у третьего обнаружили сотрясение мозга. Один из участников до сих пор в больнице. Квест не был закрыт после инцидента и продолжает работать, передает «Shot ПРОВЕРКА».

Недавно в комнате квестов «Дом ужасов» в Махачкале произошел пожар. В помещении находилась компания друзей: двое молодых супругов и их подруга. В ходе квеста актер поджег перчатку и бросил в сторону канистры с бензином, что и привело к пожару. В этот момент одна из девушек была прикована наручниками к стулу. Приятели пытались ее освободить, звали на помощь организаторов квеста и прохожих. По итогу две потерпевшие скончались в больнице, супруг одной из них находится в реанимации. Что известно о трагедии и о квест-руме — в материале «Вечерней Москвы».