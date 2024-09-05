В петербургской студии йоги нашли прикрытый одеялом труп

На севере Петербурга в студии йоги был найден труп, сообщает «Фонтанка». Это произошло на 2-м Муринском проспекте, 34. Мужчина, который лежал на спортивном коврике и был накрыт одеялом, умер несколько дней назад.

Позже личность умершего была идентифицирована. Погибшим оказался 34-летний житель Татарстана, который был инструктором по xатха-йоге, кундалини-йоге и крийя-йоге. Он занимался медитацией более 7 лет и проводил занятия в студии на 2-м Муринском проспекте.

По предварительным данным, умерший в прошлом имел проблемы с законом из-за наркотиков. В зале была найдена его сумка с пакетиком неизвестного порошка, который будет отправлен на экспертизу.

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