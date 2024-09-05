СМИ: фигуранты дела о парке «Патриот» пошли на сделку со следствием

Два фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот» заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием и дали показания, «изобличающие» бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова. Как пишет «Коммерсант», речь идет о сделке со следствием директора парка Вячеслава Ахмедова и замглавы управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

На прошлой неделе Следственный комитет (СК) РФ сообщил о задержании Попова по делу о мошенничестве. В СК заявили, что дело связано с парком «Патриот».

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК уточнили, что по этому делу также проходят Ахмедов и Шестеров. Они были задержаны ранее. Адвокат Попова Игорь Дюкин заявил, что его подзащитный не признает вину.

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По данным «Коммерсанта», сделка со следствием, на которую пошли два других фигуранта, поможет им получить сроки, не превышающие две трети от максимума в десть лет заключения. Как утверждает газета, аналогичную сделку предлагали Попову, но он от нее отказался.

В рамках сделки экс-чиновник должен был не только признать вину, но также изобличить неизвестных пока соучастников или рассказать о новых эпизодах, отмечает «Коммерсант». По версии газеты, Попов может согласиться с обвинением позже и возместить ущерб, что станет смягчающим обстоятельством и также сократит размер наказания.