Жительница Москвы узнала возможного брата обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова в соседе, сообщает РИА Новости. Женщина живет в многоэтажном доме на Рязанском проспекте.

Москвичка рассказала, что была председателем домового совета и знает, что квартиру в которой раньше жил брат Хамидова, постоянно сдавали. По ее словам, жители квартиры «постоянно мелькали» на виду, но особого внимания не привлекали, поэтому не было поводов познакомиться с ними. Женщина отметила, что видела квартиросъемщиков в последний раз в начале июня.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в Красногорске. По версии следствия, четверо вооруженных перед выступлением группы «Пикник» начали стрельбу в фойе, затем продолжили нападение уже на площадке и подожгли здание. В результате атаки погибли не менее 145 человек, из них шестеро детей.

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Ранее сообщалось, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Кроме Хамидова обвинения предъявили М. и У. Солиевым, З. Исмоилову и Ш. Гадоеву. Им вменяют незаконный оборот оружия, взрывчатки, а также участие в террористической организации. Они пробудут в СИЗО до 1 декабря.